İsveç’te Okulda Silahlı Saldırı: 10 Ölü

SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLAR

İsveç’in Örebro kentindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralanma durumu yaşadı. Bu olay, dün öğleden sonra, başkent Stockholm’ün 200 km batısında bulunan bir “yetişkin eğitim merkezinde” gerçekleşti. Bazı öğrencilerin saldırıdan kurtulmak için barikat kurma girişiminde bulunduğu bildirildi.

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Yerel medya, 35 yaşındaki saldırganın polisle çatışmaya girerek intihar ettiğini aktardı. 28 yaşındaki bir görgü tanığı, “Üç patlama ve çığlık sesleri duydum. Polis geldi, tahliyeyi beklememizi söylediler” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hemşirelik eğitimi almakta olan 35 yaşındaki Hellen Werme, koridorda yürüdüğü esnada saldırganın yaptığı ayak seslerini duyduğunu ve bulunduğu odada yatağın arkasına saklanarak kurtulmayı başardığını belirtti.