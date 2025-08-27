İsveç’te Şike İddiaları Üzerine Soruşturma

İDDİALAR VE DELİLLER

İsveç Organize Suçlarla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik Gardare, Premier League’de yer alan bazı futbolcuların şikeye karıştığını iddia etti. Gardare, olayla ilgili sağlam deliller olmasına rağmen soruşturmanın ilerletilmediğini de vurguladı. Öne sürdüğüne göre, 2021 yılının sonlarında Stockholm’de bir yasa dışı kumarhaneye düzenlenen baskında pek çok cep telefonu ele geçirildi. Bu cihazlardan bir tanesi, Avrupa liglerinde forma giyen oyuncuların, bir suç örgütüyle Telegram üzerinden şike ile ilgili yazışmalarını içeriyordu.

ŞİKE KANITLARI VE POLİSİN TAVRI

Gardare, bu konudaki delillerin, bugüne kadar karşılaştığı en açık şike kanıtlarından biri olduğunu belirtti. Örnek olarak, eski Premier Lig oyuncusu Dickson Etuhu’nun telefonunda, maçlarda kart, korner ve benzeri bahislerle ilgili yapılan konuşmaların bulunduğunu ifade etti. Bu durumun şikeyi kanıtlamak için oldukça net olduğunu söyledi. Fredrik Gardare, bu güçlü delillere rağmen Stockholm polisi ve İsveç ulusal polisinin dosyayı kapattığını ileri sürdü. Ayrıca, ele geçirilen telefonun hala emniyetin elinde olduğunu iddia etti.

YETKİLİLERDEN BEKLEDİĞİ CEVAPLAR

Gardare, olayın neden hala soruşturulmadığına dair yetkililerden yanıt beklediğini dile getirdi. Ayrıca, elde edilen bilgilerin İsveç Futbol Federasyonu’na aktarıldığını ancak bunun detaylarının gizlilik gerekçesiyle paylaşılmadığını ifade etti. Federasyon yetkilisi Johan Claesson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2021’de polis bize ulusal ve uluslararası düzeyde şike bilgileri içerdiğini söyledi, fakat gizlilik nedeniyle ayrıntı paylaşılmadı. Bu yüzden harekete geçemedik” dedi. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise durumun kendilerine ulaşmadığını, ancak konuyu incelemeye alacaklarını açıkladı.