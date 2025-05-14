İsveç’te Terör Örgütü PKK/YPG Sorumlusu Gözaltında

İSVEÇ’TE PKK/YPG SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

İsveç’te, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde sorumlusunun polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi. Shiyar Ali’nin 11 Mayıs’ta yakalandığı bildirildi. Gavle Dagbladet (GD) gazetesinin aktardığına göre, İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) görevlileri, Ali’nin evine düzenlediği baskında bilgisayar ve dijital materyallere el koydu.

OPERATORLARIN AÇIKLAMASI YOK

GD gazetesinin edindiği bilgilere göre, SEPO yetkilileri, bu tarz operasyonlarla ilgili olarak medyada bilgi verecekleri konusunda bir açıklama yapmadı. Gazete, Ali’nin gözaltına alındığına dair ters kelepçeli fotoğrafı servis ederken, şu an nerede tutulduğuna dair bilgi bulunmadığını belirtti. Ali, 16 Ocak 2023 tarihinde yaklaşık 400 bin avro kara para aklama şüphesiyle Stockholm Nacka Bölge Mahkemesine çıkarılmıştı.

KARA PARA İDDİALARI VE YARDIM TOPLAMA

Ali’nin, “Suriye’nin kuzeyi için toplanan yardımlar” iddiasıyla kara para akladığı ve parayı 27 Ekim 2017 tarihinde Almanya’nın Köln ve Bonn şehirleri arasında bulunan Troisdorf ilçesindeki sözde PKK/YPG ofisinden getirdiği ortaya çıkmıştı. İsveç polisi, 2017 yılında başkent Stockholm’ün Nacka bölgesinde PKK/YPG’nin propagandasını gerçekleştiren Newroz TV (Aryen) kanalına baskın düzenlemiş, kanalda 400 bin avro ele geçirmiş ve Shiyar Ali hakkında “evrakta sahtecilik ve kara para aklamak” suçlamalarıyla bir soruşturma başlatmıştı. Nacka Bölge Mahkemesi, 18 Nisan 2024 tarihinde Ali’yi bu suçlamalardan dolayı beraat ettirmişti.