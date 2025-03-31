İsveç’te Türk Baba-Oğul Kahraman İlan Edildi

İSVİÇRE’DE KAHRAMANLIK HİKAYESİ

Stockholm’deki Upplands Vasby bölgesindeki Prastgardsvegen Mahallesi’nde meydana gelen yangında birçok komşusunu kurtaran Mesut Zengin ve 14 yaşındaki oğlu Furkan Zengin, İsveç’te “kahraman” olarak tanındı. 2006 yılında Konya’nın Kulu ilçesinden İsveç’e göç eden Zengin, oğlu Furkan’ı antrenmana götürmek için evlerinden çıktıklarında, apartmanın 4. katında oturan komşusunun balkonunun alevler içinde olduğunu fark ettiklerini söyledi.

YARDIM ÇAĞRISI YAPTILAR

Zengin, “Balkondaki alevleri görünce oğlum Furkan’a, dairelerin kapılarına gidip yangın çıktığını komşulara haber vermesini söyledim. Ben de 3. katta oturan komşularımın kapısını çalarak onların dışarı çıkmasını sağladım.” açıklamasında bulundu. Yangının yaşandığı 4. katta bulunan yaşlı bir çifti de kurtardığını belirten Zengin, “Yangın söndürme tüplerini kullanarak alevleri kontrol altına almayı başardım. Ancak bu sırada yüksek oranda duman soluyup dışarı çıktığımda bayıldım.” dedi.

HASTANE SÜRECİ VE DUYGULAR

Zengin, kendisine ilk müdahalenin ambulansta yapıldığını ve bu durumu gören eşinin ve çocuğunun gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Yangına müdahale ederken soluduğu zehirli dumandan dolayı 2 gün hastanede tedavi gördüğünü aktaran Zengin, hastanede gösterilen ilginin kendisine çok iyi geldiğini belirtti. Türklerin iyiliksever bir millet olduğunun altını çizen Zengin, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı. Oğul Furkan ise babasının ambulansta baygın yattığını gördüğünde büyük bir korku yaşadığını kaydetti.