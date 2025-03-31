İsveç’te Türk Baba ve Oğul Kahraman Oldu

KAHRAMANLIKLARIYLA GÖZ DOLDURDU

Stockholm’deki Upplands Vasby bölgesine bağlı Prastgardsvegen Mahallesi’nde meydana gelen bir yangında, birçok komşusunu kurtaran Mesut Zengin ile 14 yaşındaki oğlu Furkan Zengin, İsveç’te “kahraman” olarak tanındı. 2006 yılında Konya’nın Kulu ilçesinden İsveç’e göç eden Zengin, oğlu ile birlikte evden çıkarken, 4. katında oturan bir komşusunun balkonunun alevler içinde olduğunu fark etti. Zengin, “Balkondaki alevleri görünce, oğlum Furkan’a, tüm dairelerin kapılarına zili çalıp yangını komşulara haber vermesini söyledim. Ben de 3. katta oturan komşularımın kapısını çalarak dışarı çıkmalarını sağladım.” şeklinde ifade etti.

YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangının çıktığı 4. kattaki yaşlı bir çifti de kurtardığını belirten Zengin, alevleri kontrol altına almak için yangın söndürme tüplerini kullandığını aktardı. Bu esnada yüksek oranda duman soluduğu için dışarı çıkınca bayıldığını ifade eden Zengin, “Ambulansta ilk müdahalemi yaptılar.” diye konuştu. Eşi ve çocuğunun, sağlık durumunu gördüğünde gözyaşlarına boğulduğunu anlatan Zengin, yangına müdahale ederken soluduğu zehirli dumandan dolayı 2 gün hastanede tedavi gördüğünü de dile getirdi.

İYİLİKSEVERLİĞİ VURGULADI

Hastanede kaldığı süre boyunca kendisiyle çok ilgilenildiğini belirten Zengin, Türk milletinin iyiliksever olduğunu vurguladı. Oğlu Furkan Zengin ise, babasının ambulansta baygın yattığını gördükten sonra oldukça korktuğunu söyledi. Zengin ailesinin bu cesur eylemi, çevrelerinde büyük takdir topladı.