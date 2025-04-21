İsveç’te Türk Çocuk Şenliği Düzenlenecek

İSVEÇ’TE ÇOCUK ŞENLİĞİ HAZIRLIĞI

ÇOCUKLAR VE AKADEMİSYENLER BİR ARAYA GELİYOR

İsveç’te üniversite okumak için gelen öğrenciler ve oradaki akademisyenleri bir araya getiren İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği, Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile birlikte 11 Mayıs’ta çocuk şenliği düzenliyor. Etkinlikte eğitici ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı kapsamlı bir program hazırlandı.

KÜLTÜREL BAĞLARIN KORUNMASI

İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği Başkanı Ahu Mangeli, etkinlik ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “İsveç’te yaşayan çocuklarımızın kültürel bağlarını koruyabilmeleri ve kendilerini bu mirasın parçası olarak hissedebilmeleri bizim için çok kıymetli. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenleyeceğimiz bu etkinlik sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kuşaklar arası kültürel aktarımı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir buluşma. Bu anlamlı günde, İsveç’teki tüm çocukları ve aileleri birlikte düşünmeye, üretmeye ve kutlamaya davet ediyoruz.”

BAYRAM COŞKUSU İÇİN HAZIRLIKLAR

Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ümare Altun, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Stockholm’de büyük bir coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlanıyoruz. Etkinlik, çocuklarımız için hem eğitici hem de eğlenceli birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.” diyerek etkinliğin detaylarını paylaştı. Ayrıca, tüm çocukların kültürel mirasla buluşmalarını ve sanatla iç içe bir deneyim yaşamalarını amaçladıklarını belirtti.

SANATSAL ETKİNLİKLER PLANLANIYOR

11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek programda, Şef Nazım Onay yönetimindeki çocuk korosu sahne alacak. Ayrıca, Hayali Suat Veral ve Türkiye’nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken, ‘Dev Gölgeler’ adlı Karagöz ve Hacivat gösterisini sunacak. Bu özel gösterinin ardından, 7-14 yaş grubundaki çocuklar için Karagöz-Hacivat atölyesi düzenlenecek. Çocuklar, geleneksel gölge oyunu sanatının temelini oluşturan kalıplama tekniği ile eğlenceli bir çalışma yapacak.

DİĞER ŞEHİRLERDE DE KUTLAMALAR YAPILIYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İsveç’te birçok şehirde farklı dernekler aracılığıyla kutlanıyor. Varberg merkezli Bulgaristan Türklerinin Kültür Derneği, dans gösterileri ile bir etkinlik gerçekleştirecek. Ayrıca, Stokholm’deki Botkyrka Türk Kültür Derneği de kutlamalar kapsamında kendi programını düzenleyecek. Bu özel gün, tüm çocuklara ve ailelere unutulmaz anlar yaşatacak.