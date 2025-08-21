İSVEÇ’teki Kilise Heyelan Nedeniyle Taşındı

TAŞINMA İŞLEMİNİN NEDENİ

İsveç’in Kiruna kentindeki 113 yaşındaki ahşap kilise, heyelan riski sebebiyle 5 kilometre uzağa taşındı. Toprak kayması tehlikesiyle karşılaşan bu tarihi yapı, güvenliği sağlamak amacıyla yeni konumuna yönlendirilmek durumunda kaldı.

TAŞIMA SÜRECİ VE MALİYET

İki gün süren taşıma sürecinde, 672 ton ağırlığındaki kilise, tekerlekli platformların yardımıyla saatte yarım kilometre hıza ulaşarak hedef noktasına ulaştı. Yetkililer, bu yer değişikliği için yapılan sekiz yıllık planlamanın ardından yaklaşık 45 milyon avroluk bir maliyet olduğunu belirtti. Bu durum, Kiruna için sadece bir başlangıç olma özelliği taşıyor.

KENTİN GELECEĞİ

Planlara göre, Kiruna’nın tamamı 2035 yılına kadar aynı bölgeye taşınacak. Ayrıca, Avrupa’nın en büyük yer altı madeninin genişlemesi sebebiyle bu taşınma süreci önem kazanıyor. Kiruna şehri, dünyanın en büyük demir cevheri madenlerinden birine ev sahipliği yapıyor ve bu durum, taşınma yollarının 9 metreden 24 metreye genişletilmesini gerektiriyor.