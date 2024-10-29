İsveç’ten Ukrayna’ya 63 Milyon Euro Desteği

İSVEÇ’İN UKRAYNA’YA DESTEK PLANI

İsveç, Ukrayna’nın savunma ekipmanı alımı için toplamda 63 milyon Euro yardım sağlayacak. İsveçli yetkililer, Ukrayna savunma sanayi tarafından askeri teçhizat satın alınması için 20 milyon Euro’luk bir destek göndereceklerini açıkladı. Bu bağlamda, “Ukrayna’da üretimin artırılmasıyla Avrupa’nın genel savunma sanayi üssü güçlendiriliyor” ifadesi dile getirildi.

UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİNE HIZLI DESTEK

İsveçli yetkililere göre, 43 milyon Euro daha Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne hızlı ve etkili destek sağlamak için gönderilecek. Ayrıca, İsveç’in F-16 savaş uçakları için füze gibi askeri teçhizat alımını desteklemek amacıyla NATO-Ukrayna Fonu’na katkıda bulunma planları bulunuyor. Donanmanın eğitimine veya mayın temizleme faaliyetlerine yönelik de desteklar yapılması hedefleniyor.