İsveç’e NATO tavsiyesi: Çözüm Erdoğan’da

İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekliyor. Finlandiya’nın üyeliğine yeşil ışık yakıldı ancak İsveç, PKK terör örgütüyle arasına mesafe koymaması ve Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan alçak saldırılar sebebiyle Türkiye’den veto yedi. Fin basını konuyla ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde, İsveç’in NATO üyeliği için çözümün Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu vurgusu yapıldı.

Fin basını, İsveç’in NATO Üyeliğine yönelik dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde, Finlandiya’nın İsveç’i NATO üyeliği konusunda desteklemeye devam edeceği ancak çarenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğu belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’den yediği ret sonrası İsveç’te yaşanan skandallar Türkiye’nin NATO yolunda yalnızca Finlandiya’ya yeşil ışık yakmasına neden oldu. Finlandiya’nın da gözü kulağı bugün TBMM’den çıkacak kararda. Durum değerlendirmesi yapan Finlandiya basını ise Fin hükümetinin İsveç’i sonuna kadar desteklediğini, ancak İsveç’in NATO yolunun önünü açabilecek tek kişinin de son durumda yine Başkan Erdoğan olabileceğini ifade etti.

Finlandiya’nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.