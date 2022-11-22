İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf edilen sözlerden sonra İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması nedeniyle, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kınandı.

PKK iltisaklı unsurlar tarafından Türkiye Stokholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması tepkiyle karşılandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, eyleminin kınandığı ve olayın soruşturulması talebi Bakanlığa çağrılan İsveç’in Ankara Büyükelçisine iletildi.

Bu kapsamda, kabul edilemez bu eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli tedbirlerin alınması ve Üçlü Muhtıra’da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler vurgulandı.