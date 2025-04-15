İsveçli Milletvekilleri, Bitcoin Rezervi Önermekte

İSVEÇ PARLAMENTOSU’NDAN ÇAĞRI

İsveç Parlamentosu’ndan iki milletvekili, Donald Trump yönetiminin başlattığı stratejik Bitcoin (BTC) rezerv politikası üzerinden, ülkenin para rezervlerinin Bitcoin ile güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Dennis Dioukarev ve Rickard Nordin, kamu fonu harcamadan mevcut para ve altın rezervlerine Bitcoin eklenmesi gerektiğini ifade ederek, Avrupa’da kripto para politikalarında yaşanan farklı görüşler dikkat çekiyor. İsveç’teki Bitcoin rezervi tartışmaları, ABD’de Trump’ın attığı stratejik adımlarla paralellik gösteriyor. Bu iki parlamenter, ulusal finans politikaları çerçevesinde Bitcoin’in rolünün yeniden düşünülmesi gerektiğini savunuyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN ETKİLERİ

Trump yönetimi, Mart ayında, yetkililer tarafından el konulan Bitcoin’lerin stratejik bir rezerve dönüştürülmesi için yürütme emri imzaladı. Bu emir, ABD’nin mevcut Bitcoin rezervlerinin kapsamlı bir denetimini gerektiriyor. BitcoinTreasuries verilerine göre ABD hükümetinin 207.000 BTC ile herhangi bir ülkeden daha fazla Bitcoin’e sahip olduğu biliniyor. Dioukarev, ülkesinin para rezervlerini fiat para ve altının yanı sıra Bitcoin ile güçlendirmesini önerdi. Bu öneri, küresel finansal sistemde Bitcoin’in artan önemini de gözler önüne seriyor.

AVRUPA’DA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Rezerv varlık olarak Bitcoin’in kullanımı hakkında tartışmalar, son zamanlarda Avrupa genelinde artış gösteriyor. Geçtiğimiz hafta, İsveç Parlamentosu’nun bir diğer üyesi Rickard Nordin, Bakan Svantesson’dan Bitcoin’in ülke finansmanındaki rolünün yeniden değerlendirilmesini istedi. Ayrıca, Çek Ulusal Bankası Başkanı Aleš Michl, 7 milyar doları bulan döviz rezervlerini Bitcoin yatırımı ile çeşitlendirmeyi önerdi. Ancak Avrupa Birliği içerisinde Bitcoin konusunda görüş birliği bulunmadığı da bir gerçek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, blok içerisindeki herhangi bir merkez bankasının bilançosuna Bitcoin eklemesinin muhtemel olmadığını dile getiriyor.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLER

İsveçli parlamenterlerin bu girişimi, küresel ekonomide Bitcoin’in artan önemini ve ülkelerin dijital varlık stratejileri konusunda yeniden değerlendirme ihtiyacını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde diğer Avrupa ülkelerinin de benzer adımlar atıp atmayacağı merak ediliyor. Bu konudaki gelişmeler, Avrupa’nın kripto para politikalarının geleceği açısından önemli bir belirleyici olacak.