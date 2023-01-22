Başkent Stokholm’de toplanan PKK/YPG destekçileri, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi. “NATO’ya hayır” sloganları atıldı.

Terör örgütü destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzetilen bir kukla ile yürüyüş düzenledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SART TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te PKK iltisaklı gruplarca düzenlenen gösteri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, “İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından düzenlenen eyleme” tepki gösterildi.

“Bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu eylemin, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç’in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Üçlü Ahitname’deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç’ten, Üçlü Ahitname’deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

AK PARTİ’DEN TEPKİ

Olaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten de bir tepki geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır. Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz.”

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockhom Büyükelçiliği yakınında Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonu yapmıştı.

Ardından başkent Stockholm’de Norra Bantorget Meydanı’nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istemişti.İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.”