İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO üyelik sürecini değerlendirmek için kurulan üçlü mekanizmanın ertelenmesine ilişkin açıklama yaptı.

İsveçli Bakan, üçlü mekanizmanın Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eylem ve Kur’an-ı Kerim’e saldırılara olan öfkesi nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu söyledi. Ancak İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinin durdurulmadığı kaydedildi.

İsveç’in Expressen Gazetesi’ne konuşan Billström, “Elbette, son olaylar işleri kolaylaştırmadı. Bunlar üyelik sürecine geçici olarak ara verilmesine neden oldu” diye konuştu. “Ancak sonunda muhtıra ve verdiğimiz taahhütler geçerli olmalı” dedi.

İsveç’in,Türkiye ve Finlandiya ile anlaşmada yer alan tüm taahhütleri yerine getirmeye çok yakın olduğunu söyleyen Bakan, “Ama tabii ki yerine getirilmiş bir muhtıra olmadan işimizin bize düşen kısmını yapmamış olacağız” dedi.

BAKAN SÖZCÜSÜ KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

İsveç’in Temmuz ayında Vilnius’ta yapılacak zirvede NATO’ya tam üye sıfatıyla yer almayı hedeflediğini dile getiren Billström’ün sözlerinin “İsveç’in NATO üyelik sürecine ara verdiği şeklinde” yorumlanmasının ardından Billström’un basın sözcüsü Anna Erhardt, “İsveç’in NATO üyelik sürecini durdurmadığını” açıkladı. “Hükümet, 3 ülke arasında var olan muhtırayı uygulamaya devam ediyor. Ancak ne zaman onaylayacağına Türkiye karar verecek.” dedi.