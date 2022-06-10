İsveç’ten Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin konuştu ve Türkiye ile müzakerelere dikkat çekti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde,” İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği başvurusunda bulunmuş, Türkiye’nin karşı çıkmasının ardından da üç ülke arasında geçtimiz günlerde müzakereler başlamıştı. Ankara’daki görüşmeler sonrası İsveç’ten temaslara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Linde bugün yaptığı açıklamasında, “İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz. Başvurumuz NATO’da geniş destek gördü” ifadelerini kullandı.