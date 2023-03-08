Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcilerinin 9 Mart’ta yapacağı toplantı öncesi İsveç Başbakanı Kristersson, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir araya geldi. Kristersson, yine 9 Mart’ta İsveç meclisinde oylanacak terörle mücadele yasasına işaret ederek, “Bu yasa ile birlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz” dedi. İsveç’in üçlü mekanizma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiğini savunan Stoltenberg de “Onay sürecini tamamlama zamanı geldi” diye konuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin, mecliste 9 Mart’ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye’ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını söyledi.

Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç’in başkenti Stockholm’de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç’ten Türkiye açıklaması: “Sorumluluklarımızı yerine getirdik” – 1

“PKK’LILARA KARŞI DAHA SERT ÖNLEMLER ALIYORUZ”

Türkiye’nin başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi:

“İsveç makamları terör için para toplayan PKK’lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç’teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bunun da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK’nın işini zorlaştıracaktır.”

Kristersson 9 Mart’ta İsveç meclisinde terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, “Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran’dan itibaren uygulamaya koyulacak.” dedi.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK”

Ülkesinin uluslararası terörle mücadele için bu yasaya ihtiyacı olduğunu aktaran Kristersson, “İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki Üçlü Muhtıra terör örgütleriyle beraber mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu yasa onu da kapsıyor. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

“HİÇBİR NATO ÜYESİ TÜRKİYE KADAR TERÖR SALDIRISINA MARUZ KALMADI”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Kristersson ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımının kesinleştirilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.

Stoltenberg, “Bu en önemli önceliğimiz ve ilerleme kaydediyoruz. Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları var. Hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmadı. İsveç’in yeni terör yasasını çıkararak ve Ankara ile işbirliğini güçlendirerek PKK da dahil olmak üzere terörle mücadelede hızlanmasını memnuniyetle karşılıyorum.” dedi.

“ONAY SÜRECİNİ TAMAMLAMA ZAMANI GELDİ”

Stoltenberg, ayrıca İsveç’in Türkiye’ye silah ihracatı konusunda herhangi bir kısıtlama olmamasını sağlamasını da memnuniyetle karşıladığını bildirdi. NATO Genel Sekreteri, “İsveç, üçlü memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdi ve onay sürecini tamamlama zamanı geldi.” diye konuştu.

Stoltenberg, 9 Mart’ta Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın temsilcilerinin Brüksel’deki NATO karargahında yapacağı toplantının sonuçlarıyla ilgili şimdiden açıklama yapmak istemediğini belirterek “Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır.” dedi.