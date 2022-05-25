İsveç’ten Türkiye açıklaması

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecine ilişkin açıklama yaptı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devam ederken, ülkesinin ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Andersson, Türkiye ile görüşmelerin şu anda sürdüğünü belirterek, müzakerelerde bir talep listesi üzerinden ilerleneceğini açıkladı.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşiyor.

Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İsveç heyetine Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara başkanlık ediyor.

İGörüşmeler devam ederken İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvursuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“TERÖRİSTLERE PARA YA DA SİLAH GÖNDERMEYİZ”

Andersson şunları söyledi:

“Türkiye ile müzakerelerde talep listesi üzerinden gidilecek. İsveç İsveç’in nerelere para yardımı yaptığı gibi, medyadaki haberlerde net olmayan konular açıklığa kavuşturulacak. Teröristlere para ya da silah göndermeyiz.”

TÜRKİYE’DEN FİNLANDİYA VE İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİNE VETO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DÜN Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni’ne katılmış ve törendeki konuşmasında Finlandiya ve İsveç’e veto mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Bize parasıyla verilmeyen silahlar DAEŞ’le mücadele bahanesiyle eli kanlı terör örgütlerine TIR’larla aktarıldı. Bugün Türkiye’nin NATO’ya katkısından övgüyle söz edenler düne kadar ülkemizi acımasızca eleştiriyordu.

NATO’da oynadığımız rol apaçık ortadayken, hala müttefiklerimizle yaptırım konuşuyoruz. İsveç’in bize yaptırım uygulamasını kenara koyamayız. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz.”