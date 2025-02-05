İşverenlere Asgari Ücret Desteği Artırıldı

2025 YILINDA ASGARİ ÜCRETE DESTEK ARTIRILDI

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın haberine göre, 2025 yılı için işverenlere yönelik asgari ücret desteği ile ilgili kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yapılan düzenlemeye göre, 2025 yılında işverenlere verilecek asgari ücret desteği 1.000 TL’ye çıkarıldı. 2024 yılında uygulanan asgari ücret desteği, günlük 23.33 lira ve aylık 700 lira olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı itibariyle bu destek, günlük 33.3 lira ve aylık 1.000 lira olacak şekilde artırıldı. Böylece, 2025 yılı için asgari ücret desteği yüzde 42 oranında bir artış gösteriyor. Yılın başında asgari ücrete yüzde 30 oranında bir artış yapılarak brüt 25 bin lira, net 22 bin 104 lira oldu. İşverenin, asgari ücretin maliyeti ise 30 bin 621 lira olarak belirlendi. 2025 yılında, istihdamı desteklemek ve işgücü maliyetlerini azaltmak amacıyla ocak-aralık döneminde işverenlere verilecek asgari ücret desteği 1.000 TL olarak belirlendi.

KİMLER BU DESTEKTEN YARARLANACAK?

Asgari ücret desteği, sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için sağlanacak. Destekten, çalışan sayısı ve sektör farkı gözetilmeksizin yararlanılacak. 2025 yılının Ocak-Aralık dönemi için sunulacak destek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. İşveren, 2024 yılının aynı ayında çalıştırdığı işçi için prime esas kazancı günlük 1.000 lira ve altında olan çalışanlar için bu destekten faydalanabilecek. Bu durumda işverene, günlük 33.3 lira ve aylık 1.000 lira asgari ücret desteği verilecek. Prime esas kazancı toplu iş sözleşmesi çerçevesinde belirlenen özel sektör işverenlerine ait işyerleri için asgari ücret desteği günlük 2.000 lira olarak uygulanacak. Ücretlerin asgari ücretin iki katından az olması gereken linyit ve taşkömürü çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan sigortalılar için günlük kazanç tutarı 2.667 lira olarak belirleniyor.

SİGORTALI SAYISINDA DÜŞÜŞ OLMAMALI

Destek, 1 Ocak 2025 tarihinden önceki işyerleri ile bu tarihten sonra kurulan işyerleri için farklı biçimde uygulanacak. 2024 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas kazancı 1.000 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek kaydıyla, 2025 yılında ilk defa asgari ücret desteğinden yararlanacak işverenlerin bildirdikleri sigortalılara ait prim ödeme gün sayısının, 2025 yılı Ocak-Aralık dönemi için günlük 33.3 lira ile çarpımı sonucunda elde edilecek tutar, SGK’ya ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

2025 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için, 2024 yılının Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşmemek gerekiyor. Ayrıca, 2025 Ocak-Aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi, sigorta primlerinin yasal sürede ödenmemesi ya da çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği durumlarda destekten yararlanılamayacak. SGK’ya prim borcu ve idari para cezası olan işverenler de asgari ücret desteğinden faydalanamayacak.