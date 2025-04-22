İSİVÇRE YAPTIRIM LİSTESİNE MEDYA KURULUŞLARINI EKLEDİ

İsviçre, 8 medya kuruluşunu yaptırım listesine dahil etti. İsviçre Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO), ülkedeki yaptırım listesine eklenen Rus medya kuruluşlarını duyurdu. Açıklamada, yaptırım uygulanan kurumlar arasında Lenta.ru, the Zvezda TV, Krasnaya Zvezda gazetesi, News Front haber ajansı, the SouthFront haber sitesi, RuBaltic.ru ve Strategic Culture Foundation yer alıyor. Bu medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamalar, yarından itibaren geçerli olacak.

AVRUPA BİRLİĞİ YAPTIRIM PAKETİ KAPSAMINDA GÜNCELLEMELER YAPTI

Avrupa Birliği, 24 Şubat’ta hayata geçirdiği Rusya’ya yönelik 16. yaptırım paketi çerçevesinde birçok Rus medya kuruluşunun yayın lisanslarını askıya aldı. Bu lisanslar arasında Eurasia Daily, News Front, SouthFront, RuBaltic.ru, Lenta.ru, Zvezda ve Strategic Culture Foundation bulunuyor.