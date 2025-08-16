Haberler

İsviçre Basel’den İlkay Selçuk, Türkiye’de

İDDİALI GİRİŞ

İsviçre’nin Basel kentinde doğan Türk rap sanatçısı ve söz yazarı İlkay Selçuk, Azka Müzik aracılığıyla yayınladığı “Görmedim Böylesini” adlı parçasıyla müzik dünyasına etkileyici bir adım attı. Genç sanatçı, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek, özgün sözler ve sahnedeki dinamik performansıyla Türk rap müziğine taze bir nefes kazandırdı.

KALICI OLMA HEDEFİ

Selçuk, kendi yaşam deneyimlerinden beslenerek, üretken kimliğiyle rap sahnesinde kalıcı olmayı amaçlıyor. Yeni projeleri ve sahne gösterimleriyle dinleyicilerin karşısında daha sık yer almayı hedefleyen İlkay Selçuk, Türk rap müziğinde “gerçek, özgün ve güçlü” bir ses olma iddiasını sürdürüyor.

Haberler

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Haberler

Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

