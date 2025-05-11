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İsviçre’de Protesto, Eurovision’la Buluştu

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI DİKKAT ÇEKEN PROTESTO

Eurovision Şarkı Yarışması’nın 69.’su bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin 2013 yılından beri katılmadığı bu organizasyonun resmi açılış töreni, Gazze’ye yönelik yapılan protestolarla dikkatleri üzerine çekti.

PROTESTOANLARI KISMIMIZDA YER ALDI

Katılımcı ülkelerin temsilcilerinin katıldığı geçit töreni esnasında bir protestocu, bariyerleri aşarak alana girdi. Protestocu, İsrail bayrağının önünde durarak Filistin bayrağını açtı. Polis, Filistin bayraklı göstericiye müdahale ederken, başka bir protestocu da “Soykırım şarkı yarışmasına hoş geldiniz” yazılı bir pankart tuttu. Ayrıca bir başka pankartta ise “Basel Filistin’in yanında” ifadeleri yer aldı.

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