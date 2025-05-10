İsviçre’de Ticaret Müzakereleri Başladı

ABD VE ÇİN YETKİLİLERİ MÜZAKERE İÇİN İSVİÇRE’DE BİR ARAYA GELDİ

ABD’li ve Çinli yetkililerin, karşılıklı olarak artan tarife oranlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü amacıyla İsviçre’de müzakerelere başladığı bildiriliyor. Çin devlet ajansı Xinhua’nın aktardığına göre, bu görüşmede, Çin’in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Cenevre’de buluştu. Görüşmelerin gerçekleştirildiği yer hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmezken, İsviçre’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği konutunun çevresinde makam araçlarının hareketliliği gözlemlendi. Söz konusu görüşme, iki ülke arasındaki karşılıklı tarife artışlarının ardından gerçekleştirilen ilk müzakere olma özelliğini taşıyor.

İKİ TARAF DA MÜZAKERE İLE İLERİYOR

Amerikalı ve Çinli yetkililerin, bu hafta sonu için tarife müzakereleri kapsamında İsviçre’de bir araya gelmek üzere anlaşmaya vardığı öğrenildi. Görüşmelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer temsil ederken, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil ediyor.

TARİFE RESTLEŞMESİNİN ARKA PLANI

ABD ile Çin arasında yaşanan tarife restleşmesi süreci, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da, Çin’in de arasında bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamasıyla başlamıştı. Bu gelişmeye Çin’in cevabı ardından iki ülke arasında artan tarife oranları söz konusu oldu. Sonuç olarak, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifesi yüzde 145’e kadar çıkarken, Çin’de ABD’ye karşı yüzde 125 gümrük tarifesi uygulamaya koydu. Washington yönetimi, diğer ülkelere yönelik ek tarifeleri 90 gün süreyle ertelemeyi tercih ederken, Çin’e yönelik tarifeler ise yürürlüğe girmiş durumdadır.