İsviçre’de Yıllık Enflasyon Yüzde 0

İSVİÇRE’DE YILLIK ENFLASYON HIZLA DÜŞÜYOR

İsviçre’de yıllık enflasyon, nisan ayında ekonomistlerin beklentilerinden daha fazla gerileyerek yüzde 0 seviyesine indi. İsviçre İstatistik Enstitüsü (FSO), nisan ayına ait öncü verileri yayımladı. Mart ayında yıllık bazda yüzde 0,3 seviyesinde bulunan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan itibariyle yüzde 0’a düşerek, enflasyon tarafında önemli bir değişim yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlar, enflasyonun bu dönemde yüzde 0,2 civarında olmasını bekliyordu.

DÜŞÜK ENFLASYON SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Bu durum, son dört yılın en düşük enflasyon seviyesi olarak kayıtlara geçerken, İsviçre Ulusal Bankası’nın (SNB) hedeflediği fiyat istikrarı aralığının alt sınırına denk geliyor. Nisan ayında TÜFE, aylık bazda herhangi bir değişiklik göstermedi. Otel ve tatil amaçlı konaklama fiyatlarının düşmesi, giyim ve sebze fiyatlarını dengelemeye yardımcı oldu. Gıda ve enerji gibi dalgalı fiyatları tamamen dışarıda bıraktığımızda çekirdek enflasyon ise nisan ayında yüzde 0,6 olarak belirlendi.

Ekonomistler, nisan ayındaki beklenenden daha fazla düşüş sonrasında Swiss National Bank’tan (SNB) haziran ayında ek bir faiz indirimine gidilmesini öngörüyor. Düşük enerji fiyatlarının ve Frank’ın değer kazanmasının enflasyon üzerinde baskı oluşturması nedeniyle mayıs ayında negatif enflasyon çıkma olasılığının da arttığı ifade ediliyor. SNB, 20 Mart tarihinde, ekonomiyi desteklemek amacıyla politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Bu indirim, Mart 2024’ten beri beşinci kez gerçekleşmişti.

Banka, Kovid-19 sonrası enflasyonist baskılara karşı koymak amacıyla para politikalarını sıkılaştıran gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olup, SNB Başkanı Martin Schlegel, fiyat istikrarını korumak adına gerekirse politika faizini tekrar negatif bölgeye indireceklerini defalarca belirtmişti. Bankanın 19 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 0’a düşürmesi bekleniyor. Bu veriler ışığında, İsviçre, nisanda yüzde 0 ile büyük ekonomiler içinde en düşük yıllık enflasyon oranına sahip ülkelerden biri durumuna geldi. SNB, enflasyonun yüzde 0 ile 2 arasında seyretmesini hedefliyor.