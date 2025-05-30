İsviçre’deki Buzul Çökmesi, Endişe Yarattı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BUZUL ÇÖKME OLAYI

İsviçre’nin güneyindeki Valais kantonunda bulunan Blatten köyü, buzul çökmesi nedeniyle neredeyse tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, dünya genelinde iklim değişikliğinin etkileri ve artan riskler üzerine yeniden bir dikkati topluyor. Bilim insanları, farklı bölgelerdeki buzulların çökme biçimlerinin çeşitlilik gösterdiğini ancak iklim değişikliğinin hemen her durumda etkili olabileceğini belirtiyor.

BİLİM İNSANLARINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Alaska Fairbanks Üniversitesi’nden fizik profesörü Martin Truffer, İsviçre’de yaşanan buzul çökmesinin permafrost’un (donmuş toprak) erimesi nedeniyle meydana geldiğini ifade ediyor. Truffer, “Buzulun hareketi birkaç hafta içinde hızlandı” diyerek, yetkililerin tüm dağ yamacının çökme noktasına gelmesi durumunda yaklaşık 300 kişiyi ve hayvanları tahliye ettiğini aktarıyor. Ayrıca, suyun bir buzulun altına girerek onu kaldırabileceğini söyleyen Truffer, geçmişte benzer bir durumun Alaska’nın Juneau şehrinde de yaşandığını ifade ediyor. Truffer, “Buzulların yok olması için daha fazla küresel ısınmaya gerek yok” diye konuşuyor.

DENİZ SEVİYELERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Ohio State Üniversitesi’nden buzul uzmanı Lonnie Thompson, “Bazen ne kadar hızlı çökebildikleri inanılmaz. Bu buzulların kararsızlığı gerçek ve büyüyen bir sorun. Binlerce insan risk altında” değerlendirmesini yapıyor. Bilim insanları, eriyen buzulların önümüzdeki on yıllarda deniz seviyelerini yükselteceğini ve içme suyu ile tarım için buzul suyuna bağımlı olan toplulukları derinden etkileyeceğini ifade ediyor.

GEÇMİŞ FELAKETLER VE SON GELİŞMELER

Tarihte yaşanan felaketler arasında İtalya’nın Dolomit Dağları’ndaki Marmolada buzulu 2022 yazında büyük bir parça kaybetti ve bu durum çığ düşmesine neden oldu. Bu olayda 11 kişi hayatını kaybetti. 2016 yılında Tibet’teki bir buzul aniden çöktü ve bu olayda 9 kişi yaşamını yitirdi. Peru’da da benzer çökme olayları gerçekleşerek, 2006’da bir tsunamiye neden oldu. En son olarak Nisan ayında bir buzul gölünün taşması sonucu, bölgedeki toprak kayması 2 kişinin ölümüne yol açtı.

ERİME İLE MÜCADELE ZOR

Bilim insanları, kömür gibi fosil yakıtların yakılmasının sera gazlarını artırarak birçok buzulun yok olmasına sebep olduğunu belirtiyor. Alpler’deki buzullar, 1950’den bu yana yüzey alanlarının yüzde 50’sini kaybetti ve buz kaybı hızı artış gösteriyor. Özellikle Avrupa’da en fazla buzul bulunan ülkelerden biri olan İsviçre, 2022’de toplam buzul hacminin yüzde 6’sını, 2023’te ise yüzde 4’ünü kaybetti. Peru’nun son 60 yılda buzul yüzeyinin yarısından fazlasını kaybettiği, 2023 yılında yayımlanan bir çalışmada vurgulandı. Science dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, küresel sıcaklıkların mevcut seviyede sabit kalması durumunda ülkedeki buzulların yüzde 40’ının yok olacağına dikkat çekildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

İsviçre’nin Valais kantonundaki yetkililer, buzul hareketliliği sebebiyle Lötschental bölgesindeki Blatten köyünün “özel bir durumda” olduğu açıklamasında bulundu. 19 Mayıs’ta yerel saatle 15.30’da korkulan afet gerçekleşti ve Birch Buzulu’nun büyük bir kısmı koptu. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy, yetkililerin rehberliğinde neredeyse tamamen tahliye edildi.