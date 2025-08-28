İsviçre’deki Sığınaklar, Nükleer Savaşa Çözüm

İSVEÇRE’DE NÜKLEER SİGINAKLAR

Barış arıyorsanız, savaşa hazırlanmanız gerektiğini söylüyorlar; bu İsviçre’de de geçerli. İsviçre Alpleri, sivil ve askeri kullanım için tasarlanmış nükleer silaha dayanıklı yüzlerce sığınak barındıran karmaşık bir tünel ağıyla dolup taşmış durumda. Bu sığınakların girişleri, yerel topografyaya göre kamufle edilmiş; ormandaki küçük kapılardan, tümseklerden ya da dışarıdan sıradan bir bina gibi görünen ancak gerçekte beton duvarlarla çevrili binalardan geçiliyor. İsviçre 8,8 milyonluk nüfusuyla, kişi başına en fazla nükleer sığınağa sahip olma özelliği taşıyor. Nüfusun neredeyse iki katı olan 370 binden fazla nükleer sığınak bulunuyor. 1963 yılında çıkarılan bir düzenleme, tüm vatandaşların savaş ya da nükleer felaket durumunda güvenli bir sığınağa erişim hakkını garanti altına alıyor. Bu sığınaklar, kişilerin evlerinde ya da komşu ülkelerde, en az bir metrekare alan yaratmayı zorunlu kılıyor.

SÜREÇ VE GÜVENLİK

Sığınakların, hem kişinin konutunda bulunması hem de en fazla 30 dakikalık yürüyüş mesafesinde olması gerekiyor. Ancak dağlık bölgelerde bu mesafe 60 dakikaya kadar çıkabiliyor. Kısa mesafelerin temel nedeni, apartman sahiplerinin tüm binalarının altına sığınak inşa etmek zorunda olmaları. Federal Sivil Savunma Ofisi, “Nüfusun çoğunluğu kendi sığınakları ile inşa edilmiş binalarda yaşıyor” diyor. Kısaca, sığınaklar silahlı çatışmalara dayanıklı ve modern silahların etkilerine karşı koruma sağlayacak şekilde inşa ediliyor. Sivil Savunma Ofisi yetkilisi, sığınakların dış duvarının metrekare başına en az 10 ton basınca dayanabildiğini, dolayısıyla bir bina çökse bile sığınakların sağlam kalacağını belirtiyor. Ayrıca, bir deprem durumunda acil barınak olarak da kullanılabilecek sığınaklar, dış ortamdan kirli havayı temizleyen filtrelerle donatılmış.

TOPLUMSAL TUTUM VE HAZIRLIK

Basel şehrinde yaşayan Nicolas Städler, “Nükleer saldırı ya da felaket anında herkes için bir sığınak olduğunu bilmek güven veriyor,” diyor. Ancak, gitmesi gereken sığınakların yerini bilmediğini de ekliyor. Federal Sivil Savunma Ofisi Müdür Yardımcısı Daniel Jordi, ailenin nerede yaşayacağına bağlı olarak gidecekleri sığınağın bilinir olmasının önemine değiniyor. Bu ağ, II. Dünya Savaşı’na kadar uzanan bir geçmişe sahip; o dönemde İsviçre tarafsızlığını korumaya çalışıyordu. Soğuk Savaş dönemi, bu tesislerin hem kamu hem de özel sektör tarafından inşa edilmesini teşvik etti. Mevcut sığınakların bir kısmı, geçici depolama alanı veya şarap mahzeni gibi farklı işlevlere dönüştürüldü. Ancak yetkililer, sığınakların işlevini kaybetmesine izin vermemek için her 10 yılda bir denetim ve sertifikasyon süreci uyguluyor.

GELİŞEN GÜVENLİK DURUMU

Son yıllarda bazı sığınaklar, eksik bakım nedeniyle kötüleşmiş durumda. Zürih’te yaşayan avukat Eugenio Garrido, “Eski sığınakların olası saldırıları durdurabileceğinden emin değilim,” diyor. Hükümet, gelişen küresel güvenlik ortamı çerçevesinde sığınak ağını modernize etmek amacıyla 250 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Bunun yanı sıra, Zürih’te yaşayan Isabel ise bir sığınağın varlığının ona huzur verdiğini belirtiyor ve İsviçre’nin tarafsızlık geleneğine atıfta bulunarak umut ediyor.

Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulayan İsviçre, uzun süredir tarafsızlık ilkesinde önemli bir değişim yaşadı. Sığınak inşasında uzmanlaşmış şirketler, son zamanlarda büyük bir talep artışı ile karşı karşıya. Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Jordi, Ukrayna’daki savaş nedeniyle daha fazla soru aldıklarını ifade ediyor. Bu sorular genellikle sığınakların nerede olduğu, sağlam olup olmadığı gibi konulara odaklanıyor. Uzmanlar, güvenlik harcamalarının yeterli derecede yapılmamasının, sığınakların durumu üzerinde olumsuz etki yarattığını dile getiriyorlar.

GELECEKTEKİ RİSKLER VE ÖNLEMLER

Ülkelerin güvenlik önlemlerini artırdığı bir dönemde İsviçre, geçmişteki savunma sistemini yeniden aktif hale getiriyor. Ukrayna’da yaşanan savaş, Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye sokan birçok unsuru bir araya getirirken, İsviçre için de bir uyanış anlamına geliyor. Güvenlik tehditleri her geçen gün daha fazla hissedilirken diğer ülkeler de benzer önlemler almaya başlıyor. Geçmişteki tarafsızlığını koruyan İsviçre, bu yeni bağlamda sığınaklarını modernize etmek ve halkının güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli adımları atıyor.