İsviçre’den PKK Hakkında Rapor Yayımlandı

İSVİÇRE FEDERAL İSTİHBARAT RAPORU

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, ekim ayında “İsviçre’nin Güvenliği” başlığı altında yeni bir rapor yayımladı. Raporda PKK/KCK terör örgütüyle ilgili çarpıcı ifadelere yer verildi. 22 Ekim’de yayımlanan bu raporda özellikle Kürt gençlerinin örgüt için ideolojik eğitimlerden geçirildiği ve ardından PKK/KCK’nın dağ kadrolarına katılımının sağlandığı vurgulandı.

MECLİS’E TAŞINACAK ENDİŞELER

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, örgütün propaganda ve eğitim faaliyetlerine ilişkin duyulan endişeler İsviçre Federal Meclisi’ne taşınmaya hazırlanıyor. Ulusal Meclis Üyesi Jacqueline de Quattro’nun aralık ayında gerçekleşecek Ulusal Meclis kış oturumunda, PKK/KCK eğitim kamplarının sayısı ve yetkililerin bu yeni tehdit ile mücadele stratejisi hakkında bir soru önergesi vereceği bildirildi.

AVRUPA’DA ÇARE ARAYIŞI

Güvenlik kaynaklarına göre, Avrupa ülkelerindeki yasal boşlukları kullanan PKK/KCK’nın faaliyetlerinin bir ülkeye verdiği zarar artık Avrupa ülkeleri tarafından kavranmaya başlandı ve bu durumu engelleyecek çözümler aranıyor. Ayrıca, terör örgütünün Suriye’deki kolu YPG’ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri hakkında hazırlanmış başka bir rapora da dikkat çekiliyor.

ÇOCUKLARIN SİLAH ALTINA ALINMASI

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ekim ayında yayımladığı “Kuzey Doğu Suriye: Çocukların Askere Alınması Devam Ediyor” adlı raporda örgütün 12 yaşından küçük çocukları silah altına aldığı ifade ediliyor. Raporda ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı Suriye Devrimci Gençlik Hareketi’nin temel görevinin, çocukları okullarından ve evlerinden uzaklaştırmak ve ailelerinin onları bulmalarını engellemek olduğu bildiriliyor.