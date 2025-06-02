İsviçre Ekonomisi Büyüdü, İhracat Artışta

İSVİÇRE EKONOMİSİNDE BÜYÜME GÖSTERİYOR

İsviçre ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ABD’ye yapılan ihracatın etkisiyle önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 büyüme kaydetti. İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), ilk çeyreğe ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) nihai verileri açıkladı. Verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, 2023’ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyrekle kıyaslandığında yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. Yüzde 0,8’lik bu büyümenin, 2022’nin son çeyreğinde yaşanan yüzde 0,6’lık büyümenin üzerine gelmesi dikkat çekti. SECO, mayıs ayında öncü verilerle GSYH’nin ilk çeyrekte yüzde 0,7 büyüdüğünü bildirmişti.

İHRACATTA KESKİN ARTIŞ GÖRÜLDÜ

SECO’nun açıklamasında, “Özellikle ilk çeyrekte ABD’ye yapılan ihracat keskin bir artış göstererek ABD ticaret politikasıyla bağlantılı olarak olası ön yüklemeye işaret etti.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, kimya ve ilaç sektörünün ilk çeyrekte ortalamanın üzerinde bir genişleme gösterdiği belirtildi. Bu dönemde İsviçre’nin ABD’ye ihracatı, 2022’nin ekim-aralık dönemine göre yüzde 17,4 artış kaydederek, genel ihracattaki yüzde 3,6’lık artışın oldukça üzerinde bir performans sağladı.

GÜMRÜK VERGİLERİ EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Donald Trump yönetimi, nisanda İsviçre’den yapılan ithalata yüzde 31 gümrük vergisi uygulamıştı fakat bu oran geçici olarak yüzde 10’a düşürülmüştü. Trump’ın gümrük vergisi tehditleri, frankın dolar karşısında değer kazanmasına ve yatırımların durma noktasına gelmesine neden oldu. İsviçre hükümeti ise ABD yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde bu vergilerin üzerine gitmeye çalışıyor. İlaç sektörü, İsviçre ekonomisinin en önemli ihracat alanını oluşturduğundan, bu alandaki vergilere karşı son derece hassas bir durum sergiliyor.