İsviçre, Gana’ya 77 Milyon Dolar Ayırdı

İSVİÇRE’NİN GANA’YA YAPTIĞI HİBE DESTEKLEYECEK

İsviçre, Gana’nın ekonomik kalkınmasını hızlandırmak amacıyla toplam değeri 77 milyon doları bulan bir hibe programı başlattı. Yapılan açıklamalara göre, bu hibe, İsviçre’nin Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) aracılığıyla, Gana’nın geleceğe yönelik ekonomik büyümesine destek olmak için tasarlanan dört yıllık işbirliği programının bir parçası olarak duyuruldu. Dört yıllık bu program, Gana’nın dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İSVEÇRE VE GANA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Programın tanıtımı sırasında bir konuşma gerçekleştiren İsviçre’nin Akra Büyükelçisi Simone Giger, Gana ile uzun süredir devam eden işbirliğine dikkat çekti. Giger, “Gana’nın ekonomi ve ticaret anlamında daha fazla çeşitlenmesini arzu ediyorum. Bir gün İsviçre pazarlarında Gana yapımı giysiler, el işleri ya da çikolatalar görmeyi çok isterim,” ifadelerini kullandı.

KAPSAYICI KALKINMA İÇİN BİR ADIM DAHA

İsviçre ile Gana, ticaret ilişkileri, kakao ortaklıkları ve çevresel işbirliği konularında köklü bir geçmişe sahip. Yeni hibe programının ikili ilişkileri derinleştirerek Gana’da kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açması bekleniyor. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ekonomik etkileşimi ve işbirliğini daha da güçlendirecek.