İsviçre, Gana’ya 77 Milyon Dolar Hibe

İSVİÇRE’DEN GANA’YA HİBE PROGRAMI

İsviçre, Gana’nın ekonomik büyümesini desteklemek amacıyla 77 milyon dolarlık bir hibe programı başlattı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, İsviçre, Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) aracılığıyla, Gana’nın ekonomik geleceğine yönelik dört yıllık işbirliği programının bir parçası olarak bu önemli hibeyi duyurdu. SECO tarafından yürütülecek dört yıllık program, Gana’nın dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek vermeyi amaçlıyor.

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Programın tanıtım toplantısında konuşan İsviçre’nin Akra Büyükelçisi Simone Giger, ülkesinin Gana ile uzun süreli ortaklığına dikkat çekti. Giger, “Gana’nın ekonomi ve ticaret anlamında daha fazla çeşitlenmesini arzu ediyorum. Bir gün İsviçre pazarlarında Gana yapımı giysiler, el işleri ya da çikolatalar görmeyi çok isterim.” dedi. Bu sözler, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

TİCARET VE İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR DÖNEM

İsviçre ve Gana, uzun yıllara dayanan ticaret, kakao ortaklıkları ve çevresel işbirliği geçmişine sahip. Bu yeni hibe programının, ikili ilişkileri derinleştirerek Gana’da kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açması bekleniyor. Gana’nın ekonomik yapısında çeşitlenme sağlanması, ülkenin uluslararası pazarda daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olabiliyor.