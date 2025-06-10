İsviçre, Gana’ya 77 Milyon Dolar Hibe

İSVİÇRE’DEN GANA’YA HİBE DESTEĞİ

İsviçre, Gana’nın ekonomik büyümesini desteklemek için 77 milyon dolarlık bir hibe programı başlatıyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu programın açıklaması, İsviçre’nin Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) aracılığıyla yapıldı. Hibe, Gana’nın ekonomisinin gelecekteki büyümesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan dört yıllık işbirliği programının bir parçası olarak sunuluyor.

İŞBİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

SECO tarafından yürütülecek olan dört yıllık işbirliği programı, Gana’nın dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Programın tanıtım toplantısında, İsviçre’nin Akra Büyükelçisi Simone Giger, ülkeler arasındaki uzun süredir devam eden işbirliğine vurgu yaptı. Giger, “Gana’nın ekonomi ve ticaret anlamında daha fazla çeşitlenmesini arzu ediyorum. Bir gün İsviçre pazarlarında Gana yapımı giysiler, el işleri ya da çikolatalar görmeyi çok isterim.” şeklinde ifadelerde bulundu.

TİCARET İLİŞKİLERİNİN DERİNLEŞMESİ

İsviçre ve Gana, uzun yıllara dayanan ticaret, kakao ortaklıkları ve çevresel işbirliği geçmişine sahip. Bu yeni hibe programının, ikili ilişkileri derinleştirerek Gana’da kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açması bekleniyor.