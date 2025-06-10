İsviçre, Gana’ya 77 Milyon Dolar Hibe

İSVİÇRE’DEN GANA’YA ECONOMİK DESTEK

İsviçre, Gana’nın ekonomik büyümesini desteklemek için toplamda 77 milyon dolarlık bir hibe programı başlattı. Yayımlanan haberlere göre, İsviçre, Gana’nın ekonomik geleceği için dört yıl sürecek bir işbirliği programı çerçevesinde bu hibeyi açıkladı. Hibe, Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) tarafından yürütülecek. Dört yıllık program, Gana’nın dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

BÜYÜKELÇİ’DEN KONUŞMA

Programın tanıtım toplantısında konuşan İsviçre’nin Akra Büyükelçisi Simone Giger, İsviçre ile Gana arasında uzun süredir süregelen ortaklığa dikkat çekti. Giger, “Gana’nın ekonomi ve ticaret anlamında daha fazla çeşitlenmesini arzu ediyorum. Bir gün İsviçre pazarlarında Gana yapımı giysiler, el işleri ya da çikolatalar görmeyi çok isterim.” ifadelerini kullandı.

İsviçre ve Gana, uzun yıllara dayalı ticaret ilişkileri, kakao ortaklıkları ve çevresel işbirliği geçmişine sahiptir. Bu yeni hibe programının, ikili ilişkileri derinleştirerek Gana’da kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açması bekleniyor.