İsviçre Kosova Maçı EXXEN’den İzlenir

İSVİÇRE KOSOVA MAÇINI CANLI İZLEME YOLLARI

İsviçre ile Kosova arasındaki maçın canlı yayınına katılmak isteyenler, çeşitli platformlarda nasıl izleyebileceklerine dair araştırmalar yapıyor. Maçın heyecanına ortak olmak ve canlı yayına ulaşmak isteyenler, haberimizin içinde yer alan detaylardan faydalanabilir.

MAÇIN CANLI YAYINI VE ZAMANI

İsviçre Kosova mücadelesi bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Maç, Basel’deki St. Jakob-Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için EXXEN platformu açık bir seçenek olarak öne çıkıyor. İyi seyirler dileriz!

ÖNEMLİ

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

