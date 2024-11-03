İsviçre’nin PKK Faaliyetleri Üzerine Raporu

İSVİÇRE İSTİHBARATI PKK’NIN FAALİYETLERİNİ AÇIKLAYACAK

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, PKK’nın İsviçre’de ve başka ülkelerde gizlice fon toplama, propaganda yapma ve terör eğitim kampları düzenleme gibi faaliyetlerde bulunduğunu bildirmiştir. Ayrıca, Türk misyonları ve kurumları, PKK’nın potansiyel hedefleri arasında yer alıyor.

PKK’NIN AVRUPA’DAKİ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, “İsviçre’nin Güvenliği 2024” başlıklı en son durum raporunu yayımlamıştır. Raporda terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki eylemleri sürdürdüğüne dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda, “PKK, İsviçre’de olduğu gibi başka yerlerde de gizlice para topluyor, propaganda yapıyor ve eğitim kampları düzenliyor.” ifadesine yer verilmiştir.