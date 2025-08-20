İsviçre, Putin’e Barış İçin Dokunulmazlık Sağlayabilir

SWİSRE’YE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN DOKUNULMAZLIK TEKLİFİ

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, hakkında yakalama talebi bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile barış görüşmelerini İsviçre’de yapması durumunda dokunulmazlık sağlayabileceklerini ifade etti. Cassis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin İsviçre’de buluşma olasılığı hakkında, İsviçreli kamu yayın kuruluşu SRF’e açıklamalarda bulundu. Cenevre’de Ukrayna-Rusya Savaşı’na dair bir zirve düzenlemeye istekli olduklarını dile getiren Cassis, “Böyle bir toplantıya hazırız ve bize duyulan güven için teşekkür ederiz. Her zaman istekli olduğumuzu belirttik ancak bu elbette büyük güçlerin iradesine bağlı” dedi. Uzun zamandır bu tür bir toplantı için hazırlandıklarını ve bunu çok kısa sürede gerçekleştirebileceklerini belirtti.

TUTUKLAMA KARARINA RAĞMEN DÜZENLENEBİLİR

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Putin hakkında çıkardığı tutuklama kararıyla ilgili de bilgi veren Cassis, “Hukuki durumu netleştirdik. Böyle bir toplantı yapabiliriz ve sorunsuz ilerlemesi için ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Putin hakkındaki tutuklama kararına rağmen, bizim özel rolümüz ve Cenevre’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) Avrupa merkezi olması nedeniyle bunu yapabiliriz” diye konuştu.

FRANSA’NIN DESTEK AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 kanalına verdiği röportajda, Zelenskiy ve Putin arasında Avrupa’da bir görüşme olabileceğini bildirdi. Macron, “Bu bir ihtimalden fazlası, bu ortak bir istek” diyerek, görüşmenin tarafsız bir ülkede gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. İkili toplantının Cenevre’de veya başka bir ülkede yapılmasını öneren Macron, “En son ikili görüşmeler 2022’nin bahar aylarında İstanbul’da olmuştu” ifadelerini kullandı. Bu görüşmenin Putin hakkındaki yakalama emrine rağmen Avrupa’da yapılabileceğine dair, “Ben bu durumlarda bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum çünkü adaletin tecelli etmesi gerekir ve biz de bu antlaşmaların imzacısıyız” dedi.

POTANSİYEL TUTUKLAMA NEDENİ

UCM, Ukrayna’da işlenen suçlara dair yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mart 2023’te Putin hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkardığını açıklamıştı. Putin’in tutuklanma talebinin gerekçesi olarak ise, Ukrayna’dan Rusya’ya kaçırılan çocuklar gösterildi. Bununla birlikte İsviçre, UCM’nin hukuki temeli olan Roma Statüsü’ne taraf olduğu için, Putin’in ülkeye gelmesi durumunda onu tutuklamakla yükümlü.