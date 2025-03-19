İsviçre ve Türkiye Futbol Federasyonları Buluştu

İSVİÇRE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI ZİYARETTE BULUNDU

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Bu buluşmada, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile İsviçre Futbol Federasyonu Başkan Danışmanı Heidi Beha da katılımcılar arasında yer aldı.

İKİ FEDERASYON ARASINDA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Karşılama sırasında TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da mevcut bulundu. Ziyaret sürecinde, uluslararası futbol alanındaki gelişmeler değerlendirildi. İki dost ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği çerçevesinde mümkün olabilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldığı ifade edildi. Görüşme sonunda ise federasyonlar arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.