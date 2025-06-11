İsviçreli Aktivistler, Gazze İçin Eylem Yapacak

İSVİÇRELİ AKTİVİSTLER GAZZE İÇİN YOLA ÇIKTI

İsviçreli aktivistler, İsrail’in yoğun bombardımanı ve ablukası altında olan Gazze’de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla 54 ülkeden aktivist ve sağlıkçıların katılacağı “Küresel Gazze Yürüyüşü” adlı eyleme katılmak için ülkelerinden ayrıldılar. 54 ülkeden binlerce aktivist, 12 Haziran’da Mısır’ın Kahire kentindeki havalimanında toplanacak ve 13 Haziran’da El-Ariş kentine doğru yola çıkacaklar. Eylemciler, buradan Refah Sınır Kapısı’na kadar 3 günlük bir yürüyüş yapacak ve çadır eylemleri gerçekleştirecekler. Refah Sınır Kapısı’nda 3 gün boyunca kalmayı planlayan aktivistler, burada büyük bir miting düzenleyerek Gazze halkının uğradığı zulmü duyurmayı hedefliyor. Protestoların, 20 Haziran’da sona ermesi bekleniyor.

İNSANİ KRİZİ DURDURMAK İÇİN HAREKET EDİYORLAR

Eyleme katılmak için yola çıkan İsviçreli aktivist Samuel Crettenand, Cenevre’den ayrılmadan önce havalimanında yaptığı açıklamada, uzun zamandır bir eylem yapmak istediklerini ve Mısır’a gitmeye karar verdiklerini anlattı. Crettenand, “Çünkü bu insani kriz sırasında insanlara ulaşmanın tek yolu bu. Bu bir soykırım ve biz bunu durdurmanın yolunu arıyoruz. Başka ne yapabiliriz? Elimizden gelen her şeyi denedik ve bundan daha iyi bir fikrimiz yok.” dedi. Crettenand, eylemin Gazze’ye insani yardım girişine önemli ölçüde etki edeceğini düşündüğünü ifade etti.

MISIR OTORİTELERİ İLE İLETİŞİM KURUYORLAR

Dünya genelinden aktivistlerle Kahire’de buluşacaklarını belirten Crettenand, 13 Haziran sabahı Mısır otoriteleri izin verirse otobüslerle El-Ariş’e geçmeyi planladıklarını dile getirdi. Mısır’daki birçok ülkenin büyükelçisiyle iletişim halinde olduklarını söyleyen Crettenand, eylem için resmi izin alınamadığını ancak reddedilmediğini ifade etti. “Bu nedenle bize yardım edeceklerini düşünüyorum. İnsani yardımın Gazze Şeridi’ne girmesine izin vermek gibi aynı amaçlarımız var.” diye belirtti.

GAZZE’DEKİ İNSANLARA YARDIM ETMEK İÇİN HAZIRLARINI YAPIYORLAR

Herhangi bir sorunla karşılaşma konusunda endişeleri olmadığını vurgulayan Crettenand, Mısır hükümetinin güvenliği altında olacağına güvendiğini söyledi. “Gazze’deki insanlar her gün hayatlarını riske atıyor, bu yüzden insanların oraya gidip biraz risk alması normal.” ifadesini kullandı. Activistler, Gazze’deki ablukanın kırılması için oluşturulan “Mağrib Direniş Konvoyu” ve “Özgürlük Filosu Koalisyonu” ile de işbirliği içinde olduklarını belirtti.

DÜNYA İÇİN BİR UMUT OLACAKLAR

Filistin asıllı İsviçreli aktivist Raya, Refah’a insanlık ve adalet için gitme kararı aldıklarını belirterek, bu girişimle insanlığı uyandırmayı hedeflediklerini aktardı. “Filistinliler uzun zamandır bu özgürlüğü umut ediyor. 1947’den beri, yıllardır işkence görüyoruz. Umut her zaman var ve başarabileceğimizi ümit ediyoruz.” dedi. Raya, birlikte hareket ettiklerini ve kalp, beden ve ruhlarıyla Filistinlilerin yanında olduklarını ifade ederek, sonunda herkesin haklarıyla yaşayabileceği bir çözüm bulunmasını umdu.