İşyerine Saldıran 2 Şüpheli Tutuklandı

İŞ YERİNE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI

Adana’da bir işyerine 57 kurşun sıkan iki şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin, daha önce gerçekleşen bir cinayetten dolayı işyeri sahibinin kavgayı ayırmaması nedeniyle cezalandırmak amacıyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Olay, 9 Mart tarihinde merkez Seyhan ilçesinin Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi.

CİNAYETLE BAĞLANTILI SORUŞTURMA

Edinilen bilgilere göre, M.A.’ya ait beyaz eşya satan iş yerine gece saatlerinde silahlı bir saldırı gerçekleşti. İş yeri sahibinin sabah saatlerinde saldırıyı fark etmesiyle durum hemen polise bildirildi. Yapılan incelemede, iş yerine toplamda 57 el ateş edildiği belirlendi. Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin kapsamlı bir çalışma başlattı ve bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını topladı. Ekipler, 65 saatlik bu kayıtları dikkatlice inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler T.T. ve H.S.’yi tespit etti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Tespit edilen şüpheliler, düzenlenen bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından, adli makamlara sevk edilen bu iki kişi tutuklandı. Olayın ardındaki sebepler ele alındığında, 4 Ocak tarihinde meydana gelen silahlı bir kavgada Mahmut Ayta’nın M. Y. tarafından başına 8 el ateş edilerek öldürüldüğü bilgisi ortaya çıktı. Bu cinayet nedeniyle M. Y. ve onunla bağlantılı 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HUSUMET ORTAYA ÇIKTI

Cinayet sonrasında Mahmut Ayta’nın yakınlarının, kavgayı görüp ayırmayan M.A.’ya yönelik bir husumet beslemeye başladığı belirtildi. Bunun sonucunda Ayta’nın akrabaları, kurşunlama olayını T.T. ve H.S. tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.