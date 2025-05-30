İtalya, Ankara’da Resepisyon Düzenledi

İTALYA MİLLİ GÜNÜ KUTLAMALARI

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, İtalya Milli Günü dolayısıyla Ankara’da bir resepsiyon düzenliyor. Büyükelçi Giorgio Marrapodi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara’da görev yapan başka büyükelçiler ve çok sayıda misafir bir araya geliyor. Büyükelçi Marrapodi, konuşmasına Türkçe olarak başlayarak, Bakan Güler’in katılımının iki ülke arasındaki “olağanüstü dostluğun” bir göstergesi olduğunu dile getiriyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ORTAKLIKLAR

Büyükelçi Marrapodi, görev süresi boyunca İtalya ve Türkiye arasındaki “olağanüstü” ikili ilişkilere şahitlik etmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirtiyor. İtalya ve Türkiye’nin, mükemmel siyasi ilişkilerden yüksek düzeyde ekonomik ortaklığa, köklü kültürel işbirliğinden dinamik ortak inovasyon arayışına kadar birçok alanda birlikte çalıştığını vurguluyor. İkili ilişkilerdeki sorunları aşmanın ve fırsatları değerlendirmenin önemine dikkat çekiyor.

DOSTLUK VE GELECEK HEDEFLERİ

Büyükelçi, gelecek yıl İtalya ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 170. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlatıyor ve bu dostluğun iki halkın yüzyıllardır süregelen kültürel etkileşimine dayandığını ifade ediyor. Bunun yanı sıra, 29 Nisan’da Roma’da gerçekleşen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi’nde iki ülke arasındaki ortaklık için yeni hedeflerin belirlendiğini belirtmektedir. Marrapodi sözlerini, “Türkiye, hizmet etmekten büyük onur duyduğum harika ve her geçen gün daha da çok sevdiğim bir ülke.” diyerek tamamlıyor. Resepsiyon, etkinliğin sponsorlarına plaket takdimi ile müzik eşliğinde sunulan ikramlarla sona eriyor.