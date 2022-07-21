İtalya Başbakanı istifa ediyor

Aşılamayan siyasi kriz istifa getirdi. Koalisyon hükümetinin fiilen çöktüğü İtalya’da başbakanı istifa ediyor.

İtalya’da geçen haftaki istifası cumhurbaşkanı tarafından reddedilen Başbakan Mario Draghi, bugün bir kez daha istifa edeceğini resmen duyurdu.

Draghi, Çarşamba akşamı parlamentoda yapılan yeni güven oylamasında koalisyon ortaklarının boykotuyla karşılaşmıştı.

Şubat 2021’de kurulan geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından popülist 5 Yıldız Hareketi’nin geçen Perşembe günü hükümete güven oyu vermemesi üzerine başlayan kriz aşılamadı. Çarşamba günü Senato’da yapılan oylamaya, 5 Yıldız Hareketi’nin yanı sıra koalisyonun sağ kanattaki ortakları Lig ve Haydi İtalya partileri de katılmadı.

Geçen haftaki oylamada, 321 sandalyeli Senato’dan 172 lehte oy alan Draghi son oylamada ise 95 evet oyuna ulaşabildi. Yalnızca 133 senatörün oy kullanması nedeniyle hükümet teknik olarak güven oylamasını geçse de 17 aydır iktidarda olan koalisyonun önemli ortakları fiilen Draghi’yi boykot etmiş oldu.