İtalya Başbakanı Meloni, Erdoğan’a teşekkür etti

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ’DEN TEŞEKKÜR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna Savaşı’ndaki ihtilafı sona erdirmek için gösterdiği çabalar nedeniyle teşekkür ettiği bildiriliyor. Bu akşam saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından İtalya Başbakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

GÖRÜŞMELERDE DİPLOMATİK PERSPEKTİFLER

Açıklamada, “Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerine İstanbul’un ev sahipliği yapma yönündeki Türkiye’nin hazır olduğu açıklaması ışığında, iki lider diplomatik perspektifleri ele aldı ve Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışa verdikleri desteği yineledi.” ifadelerine yer verildi. Başbakan Meloni, Türkiye’nin çatışmayı sona erdirecek müzakere edilmiş çözüm için gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

ATESKES BİLDİRGESİ

Meloni, “Ukrayna’nın yaptığı gibi, Rusya’nın da en üst düzeyde yapılacak görüşmelere yönelik davete olumlu yanıt vermesini ve barışa olan istekliliğini somut bir şekilde gösterecek olan 30 günlük tam ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesini bekliyorum.” ifadesini vurguladı.