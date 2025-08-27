İtalya Başbakanı Meloni, Gazze’yi kınadı

MELOINİ’DEN KABUL EDİLEMEZ SALDIRI AÇIKLAMASI

İtalya’nın Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail’in Gazze’deki Nasser Hastanesi’ne yaptığı saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Meloni, bu saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin varlığıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, durumu “haksız ve kabul edilemez” olarak tanımladı. “Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi kabul edilemez bir saldırıdır” diyen Meloni, bu olayın basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

İSRAİL’İ DEFENDİĞİMİZ KONU AMA SESSİZ KALAMAYIZ

Meloni, ülkesi adına İsrail’i savunmakta kararlı olduğunu ifade etti. Ancak, “Ancak aynı zamanda şimdi, masum kurbanları öldüren ve Hristiyan topluluklarını tehdit eden, iki devletli çözümü tehlikeye atan, orantılılık ilkesinin çok ötesine geçen bir saldırı karşısında sessiz kalamayız” diyerek, bu tür saldırılara karşı çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan Meloni ayrıca, İsrail’e yönelik insani yardımların Gazze’ye girişine izin verilmesi ve Batı Şeria’daki yerleşimlerin genişletilmesini durdurma yönünde çağrıda bulundu. Gazze’de devam eden çatışmaların, siviller üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, gelecekte daha fazla can kaybını önlemek adına acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.