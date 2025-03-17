İtalya Başbakanı Meloni ve Ürdün Kralı’nın Görüşmesi

ÜRDÜN KRALINDAN İTALYA’YA RESMİ ZİYARET

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi ziyaret amacıyla İtalya’ya gitti. Başkent Roma’da yapılan temaslarda, Kral Abdullah, Başbakanlık Sarayı Chigi’de İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, öncelikle Gazze’deki insani durumun aciliyetine dikkat çekildi. Açıklamada “Bu kapsamda iki lider, hem İtalya’nın ‘Gazze için Gıda’ girişimi hem de İtalya’nın Savunma Bakanlığı helikopterleriyle katkıda bulunduğu Ürdün’ün havadan yardım girişimi çerçevesinde iki ülke arasında insani yardım alanındaki sağlam işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi” ifadeleri yer aldı.

MELONİ’DEN ÜRDÜN’E TAM DESTEK

Meloni, Ürdün’ün Orta Doğu’daki barış ve diyalog çabalarındaki rolüne tam destek verdiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Görüşmede ayrıca Suriye’deki durum ele alınarak, şiddetin sona ermesi ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir geçiş sürecinin gerekliliği vurgulandı” denildi. Bu kapsamda ekonomik toparlanmanın, Suriyeli mültecilerin gönüllü, onurlu, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ülkelerine dönüşüne olanak sağlayacak öneme sahip olduğu belirtildi. Görüşme sonunda, ikili ilişkilerin mükemmel seviyede olduğu ifade edildi ve iki liderin uluslararası terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Akabe Süreci toplantısının, Batı Afrika bölgesine odaklanarak bu yıl içinde Roma’da yapılması konusunda anlaştığı kaydedildi. Ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah, Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de bir görüşme gerçekleştirdi.