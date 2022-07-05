İtalya Başbakanı, Türkiye’ye geliyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi’nin başkanlığında Ankara’da Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı yapılacak. İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Temaslarda ayrıca, Türkiye’nin stratejik ortağı ve NATO Müttefiki İtalya’yla, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.