İtalya Başbakanı, Ukrayna İçin Rusya’ya Baskı Gerektiğini Belirtti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD, Ukrayna ve AB liderleri ile gerçekleştirilen video konferansın ardından bir açıklama yaptı. Meloni, “Ateşkes için Rusya’ya baskı yapılması gerekiyor” diyerek, barış için gerekli adımlara vurgu yaptı. Aynı konferansta İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Uluslararası tanınırlığı olan sınırlar güç kullanılarak değiştirilmemelidir” şeklinde bir ifade kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleri, Ukrayna ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu bağlamda, liderlerden “fikir birliği” ve “ortak zemin” açıklamaları geldi.

ABD VE RUSYA GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ KAPSAMLI GÖRÜŞMELER

ABD, Ukrayna, AB ve NATO, Trump ile Putin’in Alaska’da yapacağı görüşme öncesinde iki video konferans düzenledi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda liderler, Ukrayna ile ilgili ortak bir duruş sergiledi. Starmer, “Başbakan, Ukrayna’ya olan desteğimizin sarsılmaz olduğunu açıkça ifade etti. Uluslararası tanınırlığı olan sınırlar, güç kullanılarak değiştirilmemelidir ve yapılacak herhangi bir anlaşma, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunmak için sağlam ve güvenilir güvenlik garantilerine sahip olmasını içermelidir” dedi.

NATO’DAN BİRLEŞİK MESAJ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Trump’ın Putin ile Alaska’da gerçekleştireceği görüşme öncesinde ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle muazzam bir görüşme gerçekleştirdik. Korkunç savaşı sona erdirmek ve adil bir barış tesis etmek için bir aradayız. Donald Trump’ın liderliğini takdir ediyoruz. Top artık Putin’in sahasında” ifadelerini kullandı.

AB’DEN KUVVETLİ BİR MESAJ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bugün çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa, ABD ve NATO, Ukrayna konusundaki ortak zeminlerini güçlendirmiştir. Yakın koordinasyon içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Hiç kimse adil ve kalıcı bir barışı bizden daha çok istemiyor” dedi.

ABD VE FİNLANDİYA’DAN YENİ BİR YAKLAŞIM

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump ile görüşmesinin ardından, “Kendisi, Avrupa’ya yeniden barış getirmeyi görev edineceğimizi söyledi” şeklinde ifade etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise, “Bir ateşkes ve sürdürülebilir barış için birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki gün ve haftalar belirleyici olabilir” dedi.

RUSYA’YA BASKI GEREKEN BİR KONUDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Son olarak, İtalya Başbakanı Meloni, video konferansa katılan liderlerin görüş birliği içerisinde olduklarını belirtti. Ukrayna’da barış için bir ateşkes gerektiğini vurgulayan Meloni, Rusya’ya baskı yapılmasının önemli olduğunu ve yaptırımlara dikkat çekildiğini ifade etti.