İtalya, Çinli DeepSeek’i Soruşturuyor

ITALYA’DAN İLK ADIM

İtalya’nın veri koruma otoritesi Garante, hafta başında ABD merkezli rakiplerinin hisse değerlerini sarsan düşük maliyetli Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek hakkında hareket geçti. Garante, DeepSeek’ün hangi kişisel verileri, hangi kaynaklardan, hangi amaçlarla ve hangi yasal dayanakla topladığını öğrenmek için araştırma başlattı. Aynı zamanda bu verilerin Çin’de depolanıp depolanmadığını da soruşturuyor.

CEVAP İÇİN 20 GÜN

Garante’nin yaptığı açıklamada, DeepSeek ve bağlı şirketlerinin sorulara yanıt vermek için 20 günü olduğu belirtildi. Bu durum, Çinli girişimi hedef alan ilk düzenleyici hamlelerden biri olarak dikkat çekiyor. İtalya’daki Garante, yapay zeka kullanımı konusunda Avrupa’nın en aktif denetçilerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce, AB gizlilik kurallarını ihlal etme şüphesiyle 2023 yılında Microsoft destekli ChatGPT’nin ülkede kullanımını kısa bir süreliğine yasaklamıştı.

MICROSOFT VE OPENAI ARAŞTIRIYOR

Bloomberg’e göre, Microsoft ve OpenAI, ChatGPT verilerinin DeepSeek ile bağlantılı bir grup tarafından izinsiz bir şekilde elde edilip edilmediğini araştırıyor. Microsoft, OpenAI’in en büyük yatırımcılarından biri olarak biliniyor. Ayrıca, DeepSeek’in piyasaya girmesiyle birlikte OpenAI, ABD’deki devlet kurumları için özel olarak tasarlanmış yapay zeka sohbet robotu olan “ChatGPT Gov”u tanıttı.

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek’in, OpenAI ve diğer rakiplerine kıyasla çok düşük maliyetli bir yapay zeka robotunu başarıyla çalıştırması, Wall Street’te büyük bir etki yarattı. Yapay zeka altyapı yatırımlarının beklenenden daha düşük maliyetlerde gerçekleştirilebileceği düşüncesi, başta Nvidia olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde büyük düşüşlere neden oldu. Teknoloji milyarderlerinin servetlerinde de bir günde kayda değer erimeler görüldü.