İtalya Cumhurbaşkanı, Gazze’deki durumu eleştirdi

İNSANLIK DIŞILIĞINA DİKKAT ÇEKİYOR

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail saldırısı altındaki Gazze’deki durumu değerlendirirken halkın, çocuk yaşlı demeden açlığa mahkum edilmesinin “insanlık dışı” olduğunu söylüyor. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1946’da yapılan halk oylamasıyla monarşiden cumhuriyet rejimine geçilmesi nedeniyle her yıl 2 Haziran’da kutlanan Cumhuriyet Bayramı öncesinde, Cumhurbaşkanı Mattarella, Quirinale Sarayı’nda İtalya’ya akredite olmuş ülke ve uluslararası kuruluşların diplomatik temsilcilerine bir resepsiyon verdi.

ULUSLARARASI YARDIMLARIN GÖNDERİLMESİNE İHTİYAÇ VAR

Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Mattarella, İsrail’in Gazze’ye uluslararası yardımların ulaşması için ivedilikle yollar açmasını umduğunu belirtiyor ve “Çocuklardan yaşlılara kadar bütün bir halkın açlığa mahkum edilmesi insanlık dışıdır.” şeklinde ifade ediyor. Ayrıca, Filistin topraklarının aşındırılmasının ciddi bir problem olduğuna dikkat çekerek, “Filistinlilerin, belirli ve tanımlı sınırlar içinde kendi yurtlarına sahip olma hakları vardır. Gazzelilere, insancıl hukuk kurallarının uygulanmasının reddedilmesi kabul edilemez.” diyor.

UKRAYNA’YA SÜREKLİ DESTEK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Mattarella, İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrısında da bulunuyor. Bunun yanı sıra, Rusya-Ukrayna Savaşı’na da temas ederek, “Düşüncelerimiz, üç yılı aşkın süredir Rusya Federasyonu’nun saldırısına karşı kararlılıkla direnen Ukrayna’ya yöneliyor. Kiev’e olan sarsılmaz ve kararlı desteğimizi teyit ederken, adil, kapsayıcı ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullanıyor.