İtalya’da 80 Bin Kişi AB’nin Silahlanma Planını Protesto Etti

İTALYA’DA AB’NİN YENİDEN SİLAHLANMA PLANINA KARŞI BÜYÜK PROTESTO

İtalya’da 80 binden fazla kişi, Avrupa Birliği’nin yeniden silahlanma planını protesto etmek için başkent Roma’da yürüyüş düzenledi. Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) çağrısıyla toplanan kalabalık, Vittorio Emanuele Meydanı’ndan Fori Imperiali Caddesi’ne kadar yürüdü.

GÖSTERİCİLER SİLAHLANMA PLANINA KARŞI SLOGANLAR ATTI

Protestocular, yürüyüş boyunca Avrupa’nın yeniden silahlanmasına karşı çıkan sloganlar attı. Bazı göstericiler, “Silahlara milyarlarca avro harcanmasına hayır” yazılı pankartlar taşıdı. Filistin yanlısı bir grup ise “Netanyahu’yu durdurun” yazılı afişler ve Filistin bayraklarıyla “Soykırımı durdurun” diye bağırdı.

M5S LİDERİ CONTE: “800 MİLYAR AVRO İSRAF EDİLİYOR”

Yürüyüşün ardından düzenlenen mitingde konuşan M5S lideri ve eski Başbakan Giuseppe Conte, “Bugün Avrupa’nın yeniden silahlandırılması için 800 milyar avronun israf edilmesine yüksek sesle ve net şekilde hayır deniyor, çılgınlık.” dedi. Conte, Başbakan Giorgia Meloni’nin parlamentodan yetki almadan bu plana onay verdiğini belirterek, “Bu, hükümetin tarihe geçecek bir başka başarısızlığıdır.” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİFİN MERKEZİNDE SAĞLIK VE EĞİTİM VAR

Conte, inşa ettikleri alternatifin merkezinde silahlanmaya karşı çıkış ve sağlık ile eğitime kaynak ayrılmasının yer aldığını söyledi. M5S lideri, kalabalıkla birlikte “Yeniden silahlanmaya hayır” sloganını tekrarladı. Parti kaynakları, protestoya 80 binin üzerinde kişinin katıldığını açıkladı.

AB’NİN SİLAHLANMA PLANI 800 MİLYAR AVROLUK YATIRIMI HEDEFLİYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 4 Mart’ta yaptığı açıklamada Avrupa’nın güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtmiş ve hazırlanan planla yaklaşık 800 milyar avroluk savunma yatırımının harekete geçirilebileceğini duyurmuştu.