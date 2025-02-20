İtalya’da Banka ve Şirketlere Siber Saldırı

İTALYA’DA SİBER SALDIRILAR RUSYA İLE İLİŞKİLİ

İtalya’da bazı bankalar ve savunma sanayii şirketlerinin internet siteleri, Rusya yanlısı “NoName057” isimli hacker grubunun siber saldırısına uğradı. Saldırılar, üç gün üst üste gerçekleştirildi ve kamu kurumları, finans kuruluşları ile özel sektör şirketlerinin sistemleri hedef alındı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, bu hacker grubu, bakanlıkların resmi siteleri, bankalar ve savunma sanayisine ait firmalara siber saldırılar düzenledi.

AMAÇ SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK

Saldırılarda, hedef alınan sistemlerin devre dışı bırakılması ve erişilemez hale getirilmesi amaçlandı. Saldırılara uğrayan kurumlar arasında, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın da yer aldığı, saldırıları engellemek ve etkilenen sistemleri yeniden aktifleştirmek için çalışmalara başladığı bildirildi. Hacker grubunun saldırıları, İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın 5 Şubat’ta yaptığı Rusya’yı Nazi Almanya’sına benzeten konuşmasının ardından başlatıldığı iddia ediliyor. Mattarella’nın bu açıklaması, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisini çekmiş ve iki ülke arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.

SİBER SALDIRILARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Avrupa ülkelerine yönelik siber saldırıların arttığını ve bu tür tehditlerin ilerleyen dönemlerde devam edebileceğini vurguluyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde yeni siber saldırıların meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kamu ve özel sektör kurumlarının güvenlik önlemlerini artırması gerekliliği dile getiriliyor.