İtalya’da Casusluk Skandalı Ortaya Çıktı

İTALYA’DA MOSSAD SKANDALI ORTAYA ÇIKTI

İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesi, İtalya’da İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın karıştığı bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Habere göre, Mossad, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve diğer yüksek düzeydeki yetkililere yönelik bir casusluk operasyonu yürütüyor.

MİLANO’DA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Gazetede yayınlanan bilgilere dayanarak, Mossad’ın Milano merkezli özel araştırma firması Equalize ile ortaklık kurduğuna ve çeşitli tanınmış kişi ve üst düzey siyasetçilerin kişisel verilerini şantaj amaçlı çaldığına dair iddialara yer veriliyor. Bu durum, belli başlı figürlerin güvenliğini tehdit eden ciddi bir casusluk skandalı olarak kaydediliyor.