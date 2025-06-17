İtalya’da Cep Telefonu Kullanımı Yasaklandı

İTALYA’DA CEP TELEFONU YASAKLARI GÜÇLENİYOR

İtalya’da lise öğrencilerinin cep telefonu kullanmasını yasaklayan yeni bir genelge yayımlandı. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara tarafından imzalanan bu genelge, daha önce ilkokul öğrencilerini kapsayan yasakları genişleterek, gelecek yıldan itibaren lise öğrencilerini de içine alacak şekilde düzenlendi. Valditara, “Bu müdahale acil görünüyor. Bu müdahale, bilimsel araştırmaların da açıkça ortaya koyduğu üzere, akıllı telefonların aşırı ya da yanlış kullanımının ergenlerin sağlığı, refahı ve okul performansı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında artık ertelenemez hale gelmiştir” şeklinde bir açıklama yaptı.

ENGELLİ VE ÖZEL İHTİYAÇLARI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN İSTİSNALAR

Bu genelge ile, İtalya’da ilkokuldan liseye kadar cep telefonu kullanımı yalnızca engelli veya özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için destek aracı olarak veya gerekçeli kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda izinli bir şekilde kullanılabilecek. Ayrıca okullarda cep telefonu kullanımı, eğitim müfredatına uygun olan bilişim ve telekomünikasyon alanlarına yönelik teknik eğitim programlarında gerekli olduğu durumlarda serbest bırakılacak. Bu yeni düzenlemelerin ise öğrenci sağlığı ve eğitim başarısına olumlu etkiler yapması bekleniyor.