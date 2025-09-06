İtalya’da Filistin’e Destek Gösterileri Yapıldı

İTALYA’DA DÜZENLENEN DESTEK GÖSTERİLERİ

İtalya’nın birçok kentinde, İsrail’in ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos’ta İspanya’dan Gazze’ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu’na ve Filistinlilere destek amaçlı gösteriler yapıldı. Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) tarafından organize edilen etkinlikler, başkent Roma’nın yanı sıra Katanya ve Pescara gibi farklı yerlerde gerçekleştirildi. Roma’daki etkinlik, Roma Belediyesi’nin bulunduğu Campidoglio Meydanı’nda gerçekleşti. Etkinlikte, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edilirken, aynı zamanda Küresel Sumud Filosu’na destek ifadeleri yer aldı. Miting alanına, Filistin bayrağı renklerinde kağıttan tekneler bırakıldığı dikkat çekti.

DESTEĞİN GÜCÜ VE ANLAMLI MESAJLAR

Mitingde söz alan Filistinli foto muhabiri Abdulrahman Alkhahlout, Gazze’deki insanların verdiği desteği Avrupa’ya daha iyi anlatmak amacıyla buraya geldiğini dile getirdi. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de etkinlikte, “Yaşananlar karşısında sessiz kalmak kabul edilemez. Bu nedenle hepimiz filonun yanındayız. Rüzgarınız bol olsun.” şeklinde konuştu. Göstericiler arasında “kanlı bebek” maketi taşıyanlar oldu ve bazıları “İsrail ile anlaşmalara son verilsin” yazılı dövizler taşıdı. Campidoglio Meydanı’ndaki kalabalık grup daha sonra Roma’nın simge yapılarından Kolezyum’a yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında göstericiler, sıkça “Filistin’e özgürlük” sloganları attı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU VE KAVRAMIN ANLAMI

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma içinde olmak ve İsrail’in ablukasını kırmak adına 44’ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı teknelerle, 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona kentinden hareket etti. Aynı gün İtalya’nın Cenova kentinde toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu’na katılmak üzere Akdeniz’e açıldı. Arapça “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamlarına gelen Sumud, 1967’de gerçekleşen Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi temsil eden bir kavram olarak şekillendi. Sumud, Filistinlilerin kendi topraklarında kalması, Filistin kimliği ve kültürünün canlı tutulması ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yoluyla işgale direnişin sembolü haline geldi. Bu kavram, Filistin’deki zeytin ağaçları ve hamile köylü kadın ile simgeleniyor.